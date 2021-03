Mainz

Schriftstellerin Karosh Taha erhält Alfred-Döblin-Medaille

Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz hat der kurdisch-deutschen Schriftstellerin Karosh Taha die diesjährige Alfred-Döblin-Medaille zuerkannt. Die Akademie würdigt mit dem Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, Tahas bisherige Arbeiten, insbesondere den im vergangenen Jahr erschienenen Roman „Im Bauch der Königin“. Darin gelinge es der Autorin, „eine Vielzahl von Figuren mit all ihren Sehnsüchten und Abgründen darzustellen und wie nebenbei auch eine Geschichte von Einwanderung und Verlust zu erzählen“, erklärte die Akademie am Mittwoch in Mainz.