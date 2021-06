Mainz

Schriftsteller Ott wird mit Joseph-Breitbach-Preis geehrt

Die mit 50.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung Joseph-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Der 63-Jährige werde für sein literarisches Gesamtwerk geehrt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Donnerstag in Mainz mit. Ott zähle zu „den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation“.