Mainz

Schornsteinfeger: Einsparpotenzial bei alten Heizungen groß

Das Schornsteinfegerhandwerk sieht sich in einer zentralen Rolle bei der angestrebten Energiewende. In Deutschland gebe es noch immer zu viele alte Heizungsanlagen, erklärte der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks am Dienstag auf seiner Tagung in Mainz. Im vergangenen Jahr seien rund 70 Prozent der Öl- und 60 Prozent der Gasheizungen in der Bundesrepublik älter als 20 Jahre gewesen – und damit energetisch ineffizient.