Mainz

Die Zahl neuer Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist den zweiten Tag in Folge um mehr als 100 gestiegen. Die Gesundheitsämter registrierten bis Donnerstag insgesamt 8475 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, 106 mehr als am Mittwoch. Dies ist die höchste Zunahme seit vier Monaten. Aktuell sind 916 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.