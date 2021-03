Schon viele hundert Helfer für Corona-Schnelltests geschult

Die Schulung per Video und Chat dauere etwa eine halbe Stunde. Auch das Anlegen von Schutzkleidung werde gezeigt. „Fast 84 000 Schutzanzüge für Schnelltests sind bereits verteilt worden oder im Zulauf“, ergänzte Placzek. Losgehen soll es mit dem Projekt „Testen für alle“ in Schnelltestzentren an diesem Montag. Einmal in der Woche sollen diese raschen Untersuchungen für Bürger kostenlos sein.

Die meisten Helfer würden die Tests ehrenamtlich vornehmen. Zusätzlich haben sich laut Projektleiter Placzek aber auch schon rund 200 niedergelassene Ärzte dafür registrieren lassen. „Das ist ein wachsendes System. Auch rund 100 Apotheker und 20 Fieberambulanzen haben sich bereits gemeldet.“ Mehr als 450 000 Testkits seien schon an Kommunen verschickt worden.

Placzek sagte, der Vorteil dieser Schnelltests sei die geschulte Unterstützung und die Bescheinigung über das Ergebnis. Im positiven Fall werde auf Quarantäne und einen herkömmlichen PCR-Test verwiesen. Im negativen Fall könnten sich für die Getesteten mit der Bescheinigung künftig Zugänge zu bestimmten Dienstleistungen und anderen Angeboten eröffnen. Selbsttests für Laien hingegen, die künftig vermehrt in Apotheken und Handel angeboten werden sollen, können laut Placzek nur eine sinnvolle Ergänzung sein, „zum Beispiel wenn man sich unsicher ist, ob man die Großeltern besuchen kann“.

