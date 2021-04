Mainz

Schon sechs Geldautomaten in 2021 gesprengt

Geldautomaten stehen derzeit wieder besonders im Fokus von Straftätern – sechs solcher Geräte sind demnach in diesem Jahr bereits gesprengt worden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es nur drei Fälle gewesen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz mitteilt. Auch in den Nachbarbundesländern Saarland und Hessen wurden in den vergangenen Tagen Geldautomaten gesprengt. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. In der Regel seien gut organisierte professionelle Tätergruppen am Werk.