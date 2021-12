Mainz

Schon nach drei Monaten Boostern: Neue Schritte gegen Corona

Einen Tag nach der Corona-Ministerpräsidentenkonferenz stellt die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) das weitere Vorgehen ihrer Ampel-Regierung im Kampf gegen die Pandemie vor. Dem Vernehmen nach sollen von 2022 an in den reaktivierten Impfzentren Auffrischungsimpfungen bereits drei Monate nach der zweiten Impfung (Grundimmunisierung) möglich sein. Diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gilt erst seit diesem Mittwoch.