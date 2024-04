Mainz

Scholz zu Bystron: Bericht nicht auf leichte Schulter nehmen

Von dpa

i HANDOUT - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht zwischen den Gästen der Veranstaltung. Foto: Sascha Kopp/VRM Bild/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich beunruhigt über Berichte über eine russische Desinformationskampagne und mögliche verdeckte Zahlungen aus Russland an einen AfD-Politiker geäußert. Wenn man zuhöre, was AfD-Vertreter im Bundestag und anderswo zu Fragen der europäischen Sicherheitsordnung sagten, klinge das doch «sehr ähnlich» wie die Position des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte Scholz am Montagabend bei einer Veranstaltung der Verlagsgruppe VRM in Mainz. «Nun hören wir auch noch, dass einige Vorwürfe bekommen, dass sie vielleicht auch noch finanziell davon abhängen.»