Saarbrücken

Statt Wahlkampf

Scholz reist wegen Hochwasser-Lage ins Saarland

Von dpa/lrs

i Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Fabian Sommer/dpa

Wegen des starken Hochwassers im Saarland hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen für Samstag geplanten Wahlkampfauftritt absagt. Stattdessen werde er sich im Saarland gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ein Bild von der Lage vor Ort machen, teilte Regierungssprecher Julian Lange am Abend in Saarbrücken mit. Das hätten Scholz und Rehlinger in einem kurzfristigen Telefonat vereinbart.