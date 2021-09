Ein Mann soll einem Verkäufer in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz am Samstag in den Kopf geschossen haben, weil dieser ihn beim Bierkauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

