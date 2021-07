Mainz

Scholz: Möglichkeiten zum Werben für Impfung ausschöpfen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will „alle Möglichkeiten ausschöpfen“, um bei den Menschen für eine Corona-Impfung zu werben. „Wir müssen dafür werben, dass sich hierzulande auch die Letzten noch impfen lassen“, sagte er am Donnerstag bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht. Das Impfen sei neben dem Einhalten von Vorsichtsregeln entscheidend für die Überwindung der Pandemie. „Masken tragen, wenn es eng wird“ und Corona-Tests werden die Bundesbürger nach Scholz' Meinung noch eine Weile begleiten.