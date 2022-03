Berlin

Landtagswahl

Scholz gratuliert Saar-Siegerin Rehlinger

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seiner Parteikollegin Anke Rehlinger zum Wahlsieg im Saarland gratuliert. «Die Saarländerinnen und Saarländer haben sich klar für einen Wechsel an der Spitze ihres Landes entschieden», schrieb der SPD-Politiker am Sonntagabend auf Twitter. «Und ich bin sicher: Niemand wird ihn besser gestalten als Du», schrieb er an Rehlinger gewandt. «Herzlichen Glückwunsch zum überzeugenden Wahlsieg!»