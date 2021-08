Bonn/Stuttgart

Schönste Wanderwege in Niedersachsen und der Eifel

Deutschlands schönste Wanderwege liegen in diesem Jahr nach Ansicht von mehreren Zehntausend Wanderfans in Niedersachsen und in der Eifel. In der Kategorie Mehrtagestouren setzte sich in einer Online-Abstimmung der VulkaMaar-Pfad aus Manderscheid in der Eifel (Rheinland-Pfalz) bei den Wählern der Zeitschrift „Wandermagazin“ durch. Die weiteren Plätze belegen der Lahnwanderweg, der überwiegend durch Hessen, aber auch durch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führt, sowie der baden-württembergische Kandidat, die Murgleiter aus dem Schwarzwald.