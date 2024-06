Schnieder und Baldauf informieren über Aufstellung der CDU

Christian Baldauf will den CDU-Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz abgeben. Wird Landtags-Fraktionschef Schnieder sein Nachfolger? Und auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl?

Mainz (dpa/lrs). Der noch amtierende rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf will heute (11.00 Uhr) in Mainz erklären, warum er das Amt beim Parteitag im September abgibt. Erwartet wird auch sein wahrscheinlicher Nachfolger Gordon Schnieder. Der 48-Jährige aus der Eifel ist derzeit Fraktionschef im Landtag und Generalsekretär der größten Oppositionspartei im Land. Mit Interesse werden auch Äußerungen zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 erwartet.

Es geht aber auch um das Abschneiden der CDU bei den Europa- und Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag. Bei der Europawahl wurde die CDU in allen zwölf kreisfreien Städten und allen 24 Landkreisen stärkste Partei. Wie sie bei den Kommunalwahlen abschnitt, ist noch nicht endgültig ausgezählt. Die CDU hat dabei aber traditionell in Rheinland-Pfalz die Nase vorn, die SPD äußerte sich bereits unzufrieden über ihre Ergebnisse insgesamt.