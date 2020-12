Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 01:40 Uhr

Mertert

Schnelle Hilfe über Grenzen hinweg vereinbart

Für Unfälle, medizinische Notlagen oder Naturkatastrophen: Luxemburg und Rheinland-Pfalz haben am Montag eine grenzüberschreitende Notfallrettung vereinbart – um in Grenzgemeinden schnelle Hilfe sicherzustellen. „Zeit ist das maßgebliche Kritierium in einem Notfall. Es soll da keine Rolle spielen, ob der luxemburgische oder der rheinland-pfälzische Rettungsdienst kommt“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im luxemburgischen Mertert bei der Unterzeichnung des Abkommens.