Vom Bund-Länder-Gipfel am Montag werden angemahnte Entscheidungen in der Migrationspolitik erwartet – nicht nur bei der Finanzierung. Zuletzt hat die Ministerpräsidentenkonferenz das Ziel gesteckt, dass für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten das Asyl- und ein folgendes Klageverfahren nur drei Monate dauert. Ist dies von Gerichten zu schaffen? In Rheinland-Pfalz schon.