Mainz

Schneider-Schott-Musikpreis für Komponist Benjamin Scheuer

Der Komponist Benjamin Scheuer erhält den mit 15 000 Euro dotierten Schneider-Schott-Musikpreis der Stadt Mainz. „In Benjamin Scheuers Musik dreht sich alles um direkt erfahrbare Sinnlichkeit und Humor“, hieß es in der Mitteilung der Stadt am Donnerstag. „Freude am Musizieren und die Suche nach ungewöhnlichen Klängen sind ihm ein ständiger Antrieb – dabei tun sich durchaus einmal Abgründe auf, es darf aber auch gerne gelacht werden.“