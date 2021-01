Saarbrücken

Schneefall sorgt für Unfälle auf den Straßen

Schnee und Eisglätte haben am frühen Montagmorgen im Saarland zu Verkehrsbehinderungen geführt. Insbesondere im Bereich Neunkirchen und im Saarpfalz-Kreis sei es zu Unfällen gekommen, berichtete die Polizei. Vor allem Lastwagen und Busse seien in den Höhenlagen liegen geblieben. Insgesamt sei die Polizei in den frühen Morgenstunden 62 Mal im Einsatz gewesen. Es blieb bei Blechschäden, verletzt wurde niemand. Im Laufe des Morgens habe sich die Lage bereits wieder entspannt.