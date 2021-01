Offenbach

Schnee und Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in den kommenden Tagen viel Schnee und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, beginnt der Sonntag bedeckt und mit Schnee, es herrscht Glättegefahr. Im Laufe des Tages soll der Schnee in Regen übergehen. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich zwischen minus ein Grad im Westerwald und plus drei Grad in tieferen Lagen.