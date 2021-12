Offenbach

Schnee und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Schnee. Ab Freitagnachmittag kann es in der Westeifel bereits schneien, später zieht der Schnee Richtung Osten weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.