Offenbach

Schnee und Glättegefahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Erstes Winterwetter zum Wochenende erwartet: In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist mit Schnee und teils kräftigen Böen zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte, bleibt es am Freitag zwar überwiegend trocken, in höheren Lagen könne aber Schnee fallen, hinzu kommt Glättegefahr.