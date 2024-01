Viele Unfälle bescherte der neuerliche Wintereinbruch dem Norden von Rheinland-Pfalz am Montag. Vor allem der Westerwald war von Schnee und Eis betroffen. Und so geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Im Wochenverlauf wird mit neuem Schnee gerechnet. Es könnte heftig werden.