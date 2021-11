Offenbach

Schnee, Schneeregen und Regen: Niederschläge erwartet

Das Wetter wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in den kommenden Tagen ungemütlich bleiben – je nach Höhe kommen Schnee, Schneeregen oder Regen runter. Am Sonntag seien Schneeflocken auch in tieferen Lagen nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Wärmer als vier Grad dürfte es nicht werden, im höheren Bergland bleiben die Temperaturen demnach im Frostbereich. Gebietsweise kann es vor allem nachts wieder glatt werden. Am Montag gehe es mit Schauern weiter, im Flachland meist als Regen oder Schneeregen, im Bergland als Schnee mit Glätte – bevor sich am Dienstag bei zunehmend wärmeren Temperaturen dann Dauerregen ansage.