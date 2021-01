Offenbach

Schnee möglich: Kühle Temperaturen und Wolken erwartet

Grauer Himmel und kalte Temperaturen erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland in den kommenden Tagen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach von Mittwoch zufolge sind besonders in höheren Lagen immer wieder Schneefälle möglich. In den Nächten kann es demnach glatt werden.