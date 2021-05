Mainz

Schmitt wird Wirtschaftsministerin: Mertin bleibt

Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmitt soll in der neuen rheinland-pfälzischen Regierung das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau übernehmen. Das teilte der FDP-Landesverband am Dienstagabend mit. Justizminister Herbert Mertin (63) soll dieses Amt auch in der zweiten Ampel-Regierung behalten. Die 48-jährige Schmitt, bisherige Wirtschafts-Staatssekretärin, folgt Volker Wissing nach, der als Generalsekretär der FDP nach Berlin gewechselt ist und der neuen Landesregierung nicht mehr angehört.