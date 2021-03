Berlin/Mainz

Schmitt rechnet mit Fortsetzung der Koalition

Die rheinland-pfälzische FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt rechnet nach der Landtagswahl mit einer Fortsetzung der gemeinsamen Koalition mit SPD und Grünen in Mainz. „Wir haben eine solide Regierungsbilanz vorweisen können und in der Ampel gut und verlässlich zusammengearbeitet. Jetzt gilt es, mit dem Ergebnis zu schauen, welche Inhalte wir umsetzen können“, sagte sie am Montag in Berlin in einer Bilanz der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es sei den Liberalen wichtig, „die angefangene, umgesetzte Politik der letzten Jahre fortzusetzen“.