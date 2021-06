Mainz

Schmitt: Gutes Verhältnis im Frauen-Trio an der Spitze

An der Spitze der rheinland-pfälzischen Regierung stehen drei Frauen: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Diese Art von Frauen-Power in Mainz ist 2021 keine Alltäglichkeit, wie der Blick in andere Landeshauptstädte zeigt. „Es ist sicherlich für den einen oder die andere etwas Besonderes, dass die Ampelkoalition von drei Frauen geführt wird“, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen uns aber dahin entwickeln, dass das nichts Besonderes mehr ist. Es zeigt, dass Frauen in Führungspositionen in Rheinland-Pfalz gelebte Normalität sind.“