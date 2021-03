Bendorf-Sayn

Schmetterlingsgarten startet in neue Saison

Nach seiner Winterpause startet der Garten der Schmetterlinge in Bendorf-Sayn bei Koblenz in die neue Saison. Seit Samstag sind der exotische Park und das benachbarte Neue Museum im Schloss Sayn wieder täglich geöffnet, wie die Fürstenfamilie zu Sayn-Wittgenstein-Sayn mitteilt. In zwei Glaspavillons umflattern Schmetterlinge die Besucher – stets auf der Suche nach dem Nektar tropischer Blüten. Neu sind in diesem Jahr laut der Fürstenfamilie eine Orchideenschau in dem kleinen tropischen Park und im Neuen Museum ein Schmetterlingskabinett, das über heimische Falter informiert. Beide Einrichtungen dürfen wegen Corona jeweils maximal 60 Besucher pro Stunde empfangen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.