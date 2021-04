Mainz

Schlichtungsausschuss sieht 67 Behandlungsfehler von Ärzten

Operationsfehler, Fehldiagnose oder falsches Medikament: Wegen möglicher Behandlungsfehler haben 375 Patienten 2020 den Schlichtungsausschuss der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz angerufen. Das waren 45 Bürger weniger als im Jahr zuvor, wie die Landesärztekammer am Mittwoch in Mainz mitteilte. In 67 Fällen – gut einem Fünftel der 2020 entschiedenen Fälle – bestätigte der Ausschuss aus Juristen, Ärzten und Patientenvertretern einen Behandlungsfehler. 2019 galt das nur für knapp jeden fünften Fall.