Köln

Schlagersänger Guildo Horn ist durch Corona „fett geworden“

Die Corona-Pandemie hat sich bei Schlagersänger Guildo Horn („Guildo hat Euch lieb“) auch auf der Waage bemerkbar gemacht. „Im Grunde meines Herzens bin ich schlichtweg Live-Musiker. Coronabedingt konnten meine Combo – die Orthopädischen Strümpfe – und ich aber seit einem Jahr so gut wie gar nicht auftreten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das habe auch dazu geführt, dass er sich viel weniger bewegt habe. „Lange Rede, kurzer Sinn: Das führte zu einem gewissen körperlichen Verfall. Was ich sagen will: Ich bin durch Corona fett geworden“, sagte Horn.