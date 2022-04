Rheinzabern

Germersheim

Schlägerei wegen schlecht erzogenen Hunden

Ein Streit darüber, wessen Hund schlechter erzogen sei, hat im Wald in Rheinzabern zu einer Schlägerei geführt. Ein 67 Jahre alte Mann und eine 48 Jahre alte Frau hatten sich am Dienstagnachmittag mit ihren jungen Hunden zufällig bei einem Spaziergang getroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Hund des 67-Jährigen war nicht angeleint gewesen und näherte sich dem Hund der 48-Jährigen, der sich daraufhin von der Leine los riss. Es folgte ein Streit darüber, wer seinen Hund schlechter im Griff hat.