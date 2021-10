Landau

Schlägerei vor Diskothek in Landau: Polizei setzt Taser ein

Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Landau in der Pfalz hat die Polizei einen Taser gegen einen Mann eingesetzt. Zuvor habe sich in der Nacht zum Samstag eine aggressiv gestimmte Versammlung von rund 50 Menschen gebildet, teilte die Polizei in Landau am Samstag mit. Im Umfeld sei zeitgleich eine Schlägerei zwischen vier Menschen ausgebrochen. Die Polizei setzte daraufhin den Taser gegen einen Mann ein, der als Haupttäter ausgemacht wurde.