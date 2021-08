Neustadt/Weinstraße

Schlägerei: Polizei setzt aggressiven Mann außer Gefecht

Nach einer Schlägerei in Neustadt an der Weinstraße soll ein Mann so renitent gegen die Polizei aufgetreten sein, dass Beamte ihn mit einem Taser außer Gefecht setzten. Wie die Behörde weiterhin mitteilte, waren an dem „aggressiven Gemenge“ am Samstagmorgen etwa 20 Personen beteiligt.