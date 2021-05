Ludwigshafen

Schlägerei in Ludwigshafen: Mehrere Leichtverletzte

Bei einer Schlägerei zwischen Kindern und Jugendlichen in Ludwigshafen sind mindestens drei von ihnen leicht verletzt worden. Zwei 13-jährige Mädchen und ein 17-Jähriger seien getreten und geschlagen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen hatten am Donnerstagabend die Beamten wegen der Schlägerei an einem Bahnhof alarmiert. Als diese eintrafen, waren noch insgesamt fünf Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren vor Ort. Laut Polizei schilderten sie, mit einer anderen Gruppe Jugendlicher in Streit geraten zu sein. Diese seien unerkannt geflüchtet.