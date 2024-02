Kriminalität

Kaiserslautern

Schlägerei in der Innenstadt von Kaiserslautern

Nach einer Schlägerei vor einem Supermarkt in Kaiserslautern im vergangenen November hat die Polizei inzwischen zwölf Tatverdächtige im Alter von 14 bis 24 Jahren ermittelt. Die Schlägerei gründete sich auf einem Streit von zwei 16-jährigen, die zusammen mit Freunden und Verwandten erneut aufeinandertrafen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Teil der Begleitpersonen mischte sich demnach ein und ein anderer Teil versuchte zu schlichten. Es kam zur Prügelei – auch mit einem Gürtel. Später trafen die Raufbolde in einer anderen Straße erneut aufeinander. Hierbei wurden auch Holzlatten eingesetzt und es kam zur Bedrohung mit einem Messer. Ein 19-Jähriger soll während der Auseinandersetzung mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Die Ermittlungen dauerten an.