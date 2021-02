Bad Kreuznach

Schlägerei aufgrund von „Meinungsverschiedenheiten“

Ein Spurwechsel hat am Dienstagabend in Bad Kreuznach zu einer Schlägerei mit mutmaßlich neun Menschen geführt. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren Platzwunden am Kopf und ein 19-Jähriger brach sich vermutlich den Finger, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.