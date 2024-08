Das vom Polizeipräsidium Mainz zu Verfügung gestellte Handout zeigt die wiedergefundene europäische Sumpfschildkröte. Nach einem sechstägigen Spaziergang wurde eine Schildkröte in Mainz-Weisenau wieder mit ihrer Besitzerin vereint. Beamte der Polizei wurden am Montagnachmittag auf das freilaufende Tier aufmerksam gemacht, wie es in einer Mitteilung hieß. (zu dpa: «Schildkröte nach sechstägigem Ausflug wieder zu Hause») Foto: Polizeipräsidium Mainz/DPA