Bonn

Schifffahrt bei Hochwasser verboten: Warum?

Zwangspause für Binnenschiffer: Wegen des derzeitigen Hochwassers von Rhein und Mosel ist hier in Rheinland-Pfalz die Schifffahrt weitgehend verboten worden. Warum eigentlich? Laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn gibt es dafür mehrere Gründe. Ab dem Erreichen der Hochwassermarke II „sind sowohl selten erreichte Uferbereiche gefährdet wie auch Ortschaften und Gebäude“, teilte Behördensprecherin Claudia Thoma der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit Blick auf den Wellenschlag und Sog von Schiffen mit.