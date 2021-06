Koblenz

Schifffahrt auf Mosel gesperrt: Wartung an Schleusen

An den Moselschleusen stehen die jährlichen Wartungen an, die Anlagen sind daher seit Montag für den Schiffsverkehr gesperrt. Bis zum 16. Juni werden die Schleusenkammern in Koblenz, Lehmen, Müden, Sankt Aldegund und Enkirch trockengelegt, saniert, geprüft und gereinigt.