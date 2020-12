Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 16:20 Uhr

St. Sebastian (dpa/lrs) – Ein mit 1700 Tonnen Eisenerz beladenes Güterschiff hat sich am Samstag auf dem Rhein bei St. Sebastian (Kreis Mayen-Koblenz) festgefahren und für Behinderungen gesorgt.

Grund für die Havarie war ein technischer Defekt an der Ruderlage, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte, der Schiffsverkehr sei währenddessen für etwa eine Stunde gestoppt worden. Wegen des Schadens hatten die Behörden eine Weiterfahrt zunächst untersagt. Mithilfe eines Containerschiffs sei das Güterschiff am Abend dann freigeschleppt worden.

Am Sonntag wurde die Ruderlage aber von Fachleuten repariert worden, so dass die Weiterfahrt genehmigt werden konnte, hieß es weiter.