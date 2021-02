Mainz/Wiesbaden

Schiersteiner Brücke: Soll 2021 fertig werden

Darauf warten vermutlich Zehntausende Autofahrer: Die neue Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 komplett fertig werden. Schon im Januar soll bei ausreichend hohem Wasserstand im Rhein das letzte vormontierte Brückenteil auf einem Pontonschiff „eingeschwommen“, mit Stahlseilen in das neue Bauwerk eingehängt, hydraulisch hochgezogen und in den folgenden Monaten verschweißt werden. Das teilte die Straßenbaugesellschaft Hessen Mobil der Deutschen Presse-Agentur mit.