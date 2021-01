Mainz/Wiesbaden

Schiersteiner Brücke bekommt letztes Teilstück

Nach einer Reise auf einem Pontonschiff soll heute das letzte große Teilstück in die neue Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gehievt werden. Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil war in dieser Woche auf ein Pontonschiff geschoben und in den Mombacher Arm des Rheins nahe Mainz gebracht worden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Das letzte von vier großen Brückenteilen für die Autobahn 643 über dem Rhein ist 2000 Tonnen schwer und 120 Meter lang.