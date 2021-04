Unkenbach

Scheunenbrand im Donnersbergkreis: Mehrere Tiere verenden

Eine Scheune ist im Donnersbergkreis in Brand geraten und mehrere Tiere sind bei dem Feuer verendet. Menschen wurden am Donnerstagabend in Unkenbach nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Einige Hasen kamen aufgrund der starken Hitze zu Tode. Die Scheune sei erheblich beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aus. In der Scheune waren neben Geräten zahlreiche Tiere – drunter Hasen, Hühner und ein Hund – untergebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Der Dachstuhl brannte aus.