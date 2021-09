Scherbenfeld auf A8 beschädigt mindestens 50 Fahrzeuge

Neunkirchen (dpa/lrs) – Von einem Lastwagen gefallene Glasscheiben haben auf der Autobahn 8 mindestens 50 Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mit Fenstern beladene Lastwagen einer Glasbaufirma war am Donnerstagabend auf der A8 in Fahrtrichtung Saarlouis unterwegs, als an der Anschlussstelle Elversberg mehrere Glasscheiben von dem Anhänger fielen.