Eltville/Mainz

Schausteller: Hoffnung auf Herbst- und Wintermärkte

Vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie und damit verbundener Öffnungsschritte schauen einige Schausteller im Rhein-Main-Gebiet hoffnungsvoll auf die Herbst- und Wintersaison. Lockerungen seien „ein Zeichen in die richtige Richtung“, sagte Georg Spreuer, Vorsitzender des Schaustellerverbands Rheinhessen, der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sei die Branche noch „weit davon entfernt, was Realität ist“.