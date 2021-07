Koblenz/Sinzig

„Schaulästige“: Polizei warnt Hochwassertouristen

In der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz warnt die Polizei Hochwassertouristen vor der Fahrt in Gebiete mit Zerstörungen. „Das Eine ist, dass sie betroffene Anwohner sich in ihren Vorgärten wie im Zoo fühlen lassen“, sagte Lars Brummer vom Polizeipräsidium Koblenz am Freitag mit Blick auf fotografierende Schaulustige. „Das Andere ist, dass sie Rettungswege behindern können.“ In den Katastrophengebieten gebe es nicht mehr so viele einwandfreie Straßen – diese müssten frei bleiben für Krankenwagen, Polizei und Rettungskräfte.