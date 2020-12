Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 08:30 Uhr

Offenbach

Schauer, Wolken und Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Eine wechselhafte Woche steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag stark bewölkt, zeitweise gibt es Schauer oder Gewitter. Am Nachmittag kommt die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei 19 bis maximal 24 Grad. Auch der Dienstag beginnt bewölkt, am Abend sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen leicht auf maximal 25 Grad. Starke Regenfälle und Gewitter sind am Mittwoch vereinzelt möglich. Mit bis zu 29 Grad wird der Mittwoch laut DWD außerdem der wärmste Tag der Woche. Die zweite Wochenhälfte bleibe weiter wechselhaft, teilte ein Meteorologe mit.