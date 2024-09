Ein Motorradfahrer ist am Fähranleger Ingelheim unterwegs, während dunkle Regenwolken am Himmel über dem Rhein aufziehen (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit). (zu dpa: «Schauer und herbstliche Temperaturen erwartet»)

Ein Motorradfahrer ist am Fähranleger Ingelheim unterwegs, während dunkle Regenwolken am Himmel über dem Rhein aufziehen (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit). (zu dpa: «Schauer und herbstliche Temperaturen erwartet») Foto: Arne Dedert/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Herbstliche Temperaturen und einzelne Schauer bringt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zum Freitag. Am wärmsten werde es am Dienstag mit höchstens 17 bis 20 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach einzelnen Schauern am Vormittag bleibe es den Rest des Tages meist niederschlagsfrei und wechselnd bewölkt.

In der Nacht zieht laut der Vorhersage jedoch wieder Regen auf, der auch am Mittwoch zunächst bleibt. Erst im Verlauf des Nachmittags erwarten die Meteorologen Auflockerungen bei höchstens 13 bis 17 Grad. Dann soll es nur noch einzelne Schauer geben, wobei im Norden auch Gewitter nicht ausgeschlossen seien.

Einzelne Schauer könne es auch am Donnerstag und am Freitag geben. An beiden Tagen soll es eine Mischung aus etwas blauem Himmel und Wolken geben. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen laut DWD zwischen 10 und 16 und am Freitag zwischen 12 und 16 Grad.