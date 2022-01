Offenbach

Schauer und Glättegefahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf trübes Wetter und teils glatte Straßen einstellen. Von Norden her zieht am Donnerstag leichter Regen auf, der sich Richtung Süden ausbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In höheren Lagen könne der Regen gefrieren, dann sei Glatteis auf den Straßen möglich. Die Temperaturen erreichen demnach im Bergland maximal drei Grad bei teils starken bis stürmischen Windböen, in tieferen Lagen werden Werte bis sechs Grad erwartet.