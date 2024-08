Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Schauer und Gewitter melden sich im Laufe des Tages in Rheinland-Pfalz und Saarland. Für den Rest der Woche gibts mal wieder ein Hin und Her des Wetters.

Offenbach (dpa/lrs) – Durchwachsen wird es: Wie so oft in diesem Jahr stehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sommertage mit wenig Sonne, dafür mit Niederschlägen an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen heute vom Westen Schauer und teilweise kräftige Gewitter heran. In manchen Gebieten kommen Starkregen und Hagel dazu. Immerhin werden Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet.

In der Nacht bleibt es trocken, aber bewölkt. Zudem kühlt es deutlich ab. Am Donnerstag zeigt sich in vielen Regionen die Sonne. Bei 23 bis 27 Grad wird es wieder angenehm warm. Nachts ist es stark bewölkt bei höchstens 16 Grad. Am Freitag regnet es insbesondere im Norden in vielen Regionen. Bei 28 Grad erwarten die Meteorologen Wind mit teilweise starken Böen.

Am Wochenende wendet sich das Blatt abermals: Der DWD erwartet heiteres Wetter. In vielen Regionen lässt sich die Sonne blicken. Es bleibt trocken und wird bis zu 30 Grad warm.